Депутатите ще гласуват вота на недоверие

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Снимка: БТА/Архив
Вотът на недоверие, който беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ ще бъде гласуван в 13:30 в Народното събрание.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика. Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха, както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.

А в кулоарите, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов декларира, че в управлението за оставки може да се говори след 1ви януари заради приемането на еврото.

#пети вот на недоверие # Народно събрание

