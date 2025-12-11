БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Киев кани Тръмп на среща с европейски лидери, докато Вашингтон критикува Зеленски и Брюксел за позициите им по изборите по време на война

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Членове на Коалицията на желаещите ще проведат разговор днес за обновения план за мир, предложен от Киев на Вашингтон.

Украйна покани Доналд Тръмп да участва в допълнителна среща с европейските лидери през уикенда, но засега няма отговор от американския президент. Той съобщи, че вече е обсъдил ситуацията с европейските лидери, като е използвал "много силни думи".

Белият дом изрази недоволство от позицията на Брюксел и критикува Володимир Зеленски, че използва войната, за да избегне избори.

Събитията идват, след като Украйна представи нов план за мир на Вашингтон, на фона на засилващия се натиск към Киев, да направи териториални отстъпки към Москва.

#среща на "Коалиция на желаещите" #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
1
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
2
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
След протеста в София - напрежение по улиците на града
3
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
5
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак
6
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: САЩ и Канада

САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
"Борисов, Пеевски, стига вече": И в Ню Йорк подкрепиха протеста в България "Борисов, Пеевски, стига вече": И в Ню Йорк подкрепиха протеста в България
Чете се за: 00:10 мин.
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл" САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в САЩ? Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в САЩ?
Чете се за: 01:07 мин.
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:05 мин.
Зеленски обяви, че е готов за избори Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Депутатите ще гласуват вота на недоверие Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
СДВР: Опит за провокации край е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Протести за оставка на правителството имаше в много градове от...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Топло и слънчево време в четвъртък
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ