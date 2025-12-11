Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план

Членове на Коалицията на желаещите ще проведат разговор днес за обновения план за мир, предложен от Киев на Вашингтон.



Украйна покани Доналд Тръмп да участва в допълнителна среща с европейските лидери през уикенда, но засега няма отговор от американския президент. Той съобщи, че вече е обсъдил ситуацията с европейските лидери, като е използвал "много силни думи".

Белият дом изрази недоволство от позицията на Брюксел и критикува Володимир Зеленски, че използва войната, за да избегне избори.

Събитията идват, след като Украйна представи нов план за мир на Вашингтон, на фона на засилващия се натиск към Киев, да направи териториални отстъпки към Москва.