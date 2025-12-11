След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството

След вчерашния многолюден протест в „триъгълника на властта“ районът около Народното събрание тази сутрин е спокоен, но все още пази следите от случилото се.

На паважа пред парламента остават розовата прасенце-касичка и жълтият диван, от който протестиращите призоваваха „Има такъв народ“ да подкрепят вотa на недоверие, който предстои да се гласува днес. Част от плакатите също още са там — сред тях послания като „Пеевски иска да гласуваме с хартия“ и „Кой разпореди това безобразие?“ – популярната реплика на Асен Василев от заседание на бюджетната комисия.

Вчера следобед цялото пространство пред институциите бе изпълнено с хиляди хора. На три екрана се излъчваха думи на политици и кадри от протестите през последните две седмици. Исканията на участниците вече надхвърлят недоволството около бюджета — протестиращите настояват за оставка на кабинета, който, по думите им, се управлява еднолично от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски.

Сред исканията бяха още конкурентна икономика, по-добър стандарт на живот и условия, които да върнат българите от чужбина.

Към демонстрациите се присъединиха и студенти от няколко висши учебни заведения, включително от НАТФИЗ, които блокираха част от ул. „Раковски“, преди да се влеят в основното шествие.

Протестът продължи до около 21:20 ч., когато организаторите Асен Василев и Ивайло Мирчев обявиха неговия край. Част от протестиращите се отправиха към Орлов мост, където движението бе временно блокирано. Появи се група маскирани младежи, за които полицията съобщи, че са с профил на ултраси. Те се насочиха към централата на ДПС „Ново начало“, където бяха запалени кофи и хвърлени бомбички, но до сериозна ескалация не се стигна.

По данни на СДВР протестът е преминал мирно, с обособени 19 контролно-пропускателни пункта. Над 30 души са били задържани.

В края на вечерта президентът Румен Радев коментира, че „хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета“. Той посочи, че демонстрации е имало в София, Пловдив, Варна, Бургас, в цялата страна и в чужбина.

Днес пред парламента отново се очаква повишено напрежение, тъй като депутатите ще гласуват внесения вот на недоверие.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова.