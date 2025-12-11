БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази

Днес депутатите гласуват вотa на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След вчерашния многолюден протест в „триъгълника на властта“ районът около Народното събрание тази сутрин е спокоен, но все още пази следите от случилото се.

На паважа пред парламента остават розовата прасенце-касичка и жълтият диван, от който протестиращите призоваваха „Има такъв народ“ да подкрепят вотa на недоверие, който предстои да се гласува днес. Част от плакатите също още са там — сред тях послания като „Пеевски иска да гласуваме с хартия“ и „Кой разпореди това безобразие?“ – популярната реплика на Асен Василев от заседание на бюджетната комисия.

Вчера следобед цялото пространство пред институциите бе изпълнено с хиляди хора. На три екрана се излъчваха думи на политици и кадри от протестите през последните две седмици. Исканията на участниците вече надхвърлят недоволството около бюджета — протестиращите настояват за оставка на кабинета, който, по думите им, се управлява еднолично от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски.

Сред исканията бяха още конкурентна икономика, по-добър стандарт на живот и условия, които да върнат българите от чужбина.

Към демонстрациите се присъединиха и студенти от няколко висши учебни заведения, включително от НАТФИЗ, които блокираха част от ул. „Раковски“, преди да се влеят в основното шествие.

Протестът продължи до около 21:20 ч., когато организаторите Асен Василев и Ивайло Мирчев обявиха неговия край. Част от протестиращите се отправиха към Орлов мост, където движението бе временно блокирано. Появи се група маскирани младежи, за които полицията съобщи, че са с профил на ултраси. Те се насочиха към централата на ДПС „Ново начало“, където бяха запалени кофи и хвърлени бомбички, но до сериозна ескалация не се стигна.

По данни на СДВР протестът е преминал мирно, с обособени 19 контролно-пропускателни пункта. Над 30 души са били задържани.

В края на вечерта президентът Румен Радев коментира, че „хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета“. Той посочи, че демонстрации е имало в София, Пловдив, Варна, Бургас, в цялата страна и в чужбина.

Днес пред парламента отново се очаква повишено напрежение, тъй като депутатите ще гласуват внесения вот на недоверие.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова.

#Триъгълника на властта #след протест

Последвайте ни

ТОП 24

Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
1
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
2
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
След протеста в София - напрежение по улиците на града
3
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
5
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак
6
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Общество

СДВР: Опит за провокации край е бил овладян
СДВР: Опит за провокации край е бил овладян
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Чете се за: 05:10 мин.
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
Чете се за: 01:22 мин.
Българският президент - цар или пешка? Българският президент - цар или пешка?
Чете се за: 01:20 мин.
След протеста в София - напрежение по улиците на града След протеста в София - напрежение по улиците на града
Чете се за: 01:52 мин.
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите! Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Депутатите ще гласуват вота на недоверие Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
СДВР: Опит за провокации край е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Протести за оставка на правителството имаше в много градове от...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Топло и слънчево време в четвъртък
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ