Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Кметът на район "Искър" Петко Краев обясни, че ремонтът е неизбежен

Снимка: илюстративна
Жителите на квартал "Дружба" 2 ще посрещнат есенно-зимния период с ремонт на един от главните топлопроводи в София. Ограничено ще бъде топлоподаването, което предизвика недоволство у гражданите.

Жителите на квартала са се събрали, за да протестират срещу планираното тримесечно спиране на парното и топлата вода.

"Никой нямаше никаква представа за това нещо. Предполагам, че има хора, които нямат климатици. Цялото това нещо според мен поне е абсурдно. Не може всички изведнъж да минем да се топлим на климатици, не може изведнъж всички да минем на проточни бойлерчета, докато трае зимата и температурите навън са отрицателни", каза Георги Митров, жител на квартала.

"Най-чудовищното в цялата история беше, че ни съобщиха това 8 работни дни преди началото на този ремонт. Как точно да си разбиеш банята за 8 дни и да си сложиш бойлер. Да не говорим, че инсталацията на "Дружба" няма да понесе такава електроенергия. И без това всяка вечер спира токът, специално тук, в този район", коментира Десислава Вацанова, жител на квартала.

Кметът на район "Искър" Петко Краев обясни, че ремонтът е неизбежен.

"Онзи ден, както всички жители на района, така разбрахме и ние, и отидохме веднага да разберем за какво става на въпрос. И директорът на "Топлофикация" ни прие веднага. Той обясни, че досега е текла процедура за избор на възложител, за да може да започнат тези ремонтни действия. Същите били неизбежни, тъй като има загуби в района много, постоянно има множествено аварии в района, не стига топлодаването до високите райони на София. Още миналата година в района се забелязваха много аварийни проблеми. Аз съм кмет от два месеца и половина и това, което за последните два месеца и половина при нас се е случило, е действително множествено сигнали за аварийни ремонти. Ако се отложи, целият зимен сезон ще има аварии", каза Петко Краев.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян

