ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Допълнителни автопатрули и мотопатрул ще контролират очаквания сериозен трафик по пътя към Гърция

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В поредицата от три почивни дни около Денят на Независимостта на България - 22 септември, сериозен трафик се очаква по главните пътища, автомагистрали и граничните пунктове в страната. Пътят за Гърция е мястото, където често часовете чакане се превръщат в нещо традиционно.

Покрай предишната поредица от 3 почивни дни, толкамерите са показали, че от и към "Кулата", са преминали над 20 хил. моторни превозни средства.

"Във връзка с предстоящите 3 почивни дни и националния празник 22 септември, се очаква засилен трафик по автомагистрала "Струма" и Е79 в района на Благоевград, както и в посока КПП "Кулата". Взети са превантивни мерки за пресичане и установяване на нарушения, които пряко повлияват върху пътния травматизъм за безпроблемно преминаване през участъка на гражданите. Подсигурени са допълнителни автопатрули, подсигурен е и мотопатрул, който ще изпълнява своите служебни задължения в движение в Кресненското дефиле, както и в град Кресна, където се очаква да има струпване на автомобили. Това е превантивна мярка, но те ще извършат и контрол. Когато трафикът е натоварен, за съжаление, има и такива водачи, които си позволяват агресивно шофиране - дали изпреварване, заобикаляне на колоните и други такива нарушения.", каза инспектор Атанас Атанасов, Пътна полиция - Благоевград.

#Гърция #пътна безопасност #трафик

