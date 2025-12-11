БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Законопроектът за следващата година е рекорден и възлиза на 15,26 млрд. евро

депутатите приеха първо четене бюджета общественото осигуряване
Слушай новината

Народното събрание прие на първо четене Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина. "За" гласуваха 122 депуптати, "против" - 89 и без "въздържали се". Основните критики на опозицията бяха насочени към липсата на реформи. От ПП-ДБ изтъкнаха, че законът е минал през бюджетната комисия за първо четене, но не и през социалната.

Борислав Гуцанов, мининстър на труда и социалната политика: "Аз ви моля, когато коментираме в зала конкретно този бюджет, така нареченият малък бюджет, да си даваме сметка, че той оказва влияние на всеки един човек в страната, защото всеки един от първия си работен ден до последния трябва да знае каква ще бъде неговата пенсия, трябва да знае своята сигурност, майките трябва да знаят какво ще получават, защото това е част от справянето с демографската криза."

Законопроектът за следващата година е рекорден и възлиза на 15,26 млрд. евро. 6,83 млрд. от тях са осигурени като трансфер от държавния бюджет, а 8,43 мрлд. представляват приходите от осигурителни вноски.

Георги Хрисимиров, "Възраждане": "Всичките ви предложения между версия едно и две са такива, че чакате бурята да отмине и да се снишите."

Елисавета Белобрадова, ПП-ДБ: "Аз не знам защо въобще сме тук, какво обсъждаме. Това е бюджет на правителство, изгубило напълно легитимност. Помните ли, че имаше един единствен възможен бюджет, включваше 10% увеличаване на осигуровките, нула реформи, беше с една цел - да се напълни черната каса на Делян Пеевски. Днес сме с втория единствен възможен бюджет, в който панически се взеха мерки."

По същество текстовете в бюджета бяха коментирани подробно от бившия социален министър Хасан Адемов.

Хасан Адемов, АПС: "Днес е представен алтернативният вариант на единствения бюджет на ДОО. Тези 15,25 млрд. са най-големият инвеститор в икономиката на България. Изпитът, на който беше скъсан предишният бюджет, се нарича справедливост, защото тя изкара българските граждани на площадите. Създава се впечаление, че новата пресечна точка на управляващите има цена и тя е прехвърлена на дефицита. Няма да се уморя да повтарям, че стратегическият документ пътна карта на пенсионната система е много важна и до 14 ноември трябваше да бъде в Народното събрание."

В отговор социалният министър Борислав Гуцанов отговори, че пътната карта е готова и ще има реформи. Той не каза обаче кога ще бъде представена официално и внесена в парламента.

#ДОО #държавно обществено осигуряване #първо четене #Парламент #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След протеста в София - напрежение по улиците на града
1
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
2
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
3
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
5
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
6
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Политика

НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
Политически реакции след масовия протест и преди гласуването на вота на недоверие Политически реакции след масовия протест и преди гласуването на вота на недоверие
Чете се за: 05:02 мин.
Депутатите ще гласуват вота на недоверие Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
Българският президент - цар или пешка? Българският президент - цар или пешка?
Чете се за: 01:20 мин.
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите! Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
8067
Чете се за: 00:52 мин.
ПП "Величие" възразява срещу изявления на МВР министъра от парламентарната трибуна ПП "Величие" възразява срещу изявления на МВР министъра от парламентарната трибуна
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Чете се за: 09:05 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СДВР: Опит за провокации е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ