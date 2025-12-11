Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България

Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България. Това обясни в "Денят започва" проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Във въздуха витаят респираторни вируси, което е логично за този сезон. Хубавото е, че сравнително бавно се повишава заболяемостта. Дори и в момента, всъщност, броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания е малко по-нисък от броя за същата седмица преди една година. Това обаче предполагам, че ще се промени. Няма как България да остане изолирана от това, което се наблюдава във Великобритания. Особено сега по празниците, когато ще има интензивен обмен. Няма как да не внесем променения, всъщност грипен вирус тип AH3N2. Във Великобритания набира скорост един променен с мутации щам H3N2. Щамът е доминантен и у нас, но за сега без мутации. Само, че мутациите са доста. Това прави сравнително незащитена имунната ни система. Този имунен отговор, който сме натрупали при заболявания предишни и при ваксинации. Така, че в Обединеното кралство има доста голям бум на заболели. И съответно натиск към болничната система."

Проф. Христова отбеляза, че мутациите отслабват действието на ваксините.

"Тези мутации означават, че вирусът се променя, в резултат на което този имунитет, който създаваме от ваксинация, недостатъчно ни защитава. Защитава ни, но не съвсем напълно. И по принцип във ваксините се включват щамове, които вече са създали, съответно, грипна епидемия в Южното полукълбо. Само, че мутациите настъпиха съвсем в края на техния сезон. Това е много важно. Нямало е време за реакция. Те настъпват спонтанно в резултат на натиска от нашата имунна система и се опитват да оцеляват. Няма данни, че се прекарва по-тежко. Просто има доста по-голям брой заболели в Обединеното кралство, което ще изтегли пика на тяхното заболяване по-късно. И предполагам, до известна степен ще ни засегне и нас, макар и не в тази степен."

Пикът на грипните и вирусните заболявания се очаква през януари.

"По време на Коледните и Новогодишни празници става обмен. Първата седмица след Нова година обикновено е ниска заболяемостта и след това започва скокообразно да нараства. Тоест, едно сравнително високо ниво, което стремглаво върви нагоре и така е обикновено до края на януари. Възможно е да сме свидетели на по-голям брой болни, възможно е и пикът да настъпи и февруари. Към момента имаме много плавно повишаване, имаме буквално 3100, 3200, 3300 случая последните 3 седмици, което прави за последната седмица 92 на 10 000 заболяемост. На фона на тези 90 обаче, има някои области с повишена заболяемост и те са Пернишка, София област, Варна и някои групи пациенти, при които е доста по-висок. Значи при деца от 9 до 14 години 270, при деца до 4 години 360 на 10 000, защото това е рисковата група. Но хоспитализациите се дължат предимно на пациенти на възраст на и над 65 години. И затова всъщност е много важно, за догодина да има още по-голям брой ваксини, което пък зависи съответно от желанието. Но предвид така очевидно недостатъчните ваксини тази година и високия брой на желаещите, очаквам да има по-голям брой ваксини и по-добре протектирано населението тук."

Проф. Христова призна, че и този път назалните ваксини не ста стигнали за всички желаещи да ваксинират децата си.

"Тези ваксини, които са за възрастни - инжекционните, също са за деца и то за по-малки деца. Те са тествани при деца над 6 месеца, докато назалните при деца над 2 години. Да, много е важно всъщност, защото децата първо са рисков контингент. Второ, те за първи път се срещат с вируса и съответно при тях много по-тежко протича заболяването. Освен това, децата са така податливи на един огромен брой вируси. Тръгвайки на детски ясли и детски градини, те за първи път се срещат с редица вируси. И всяко вирусно заболяване всъщност отслабва до някъде имунната система, детето става по-податливо на следваща инфекция. Грипният вирус не е безобиден, може да протече тежко, с усложнения и затова би било много удачно да предпазим тази най-млада част на нашето общество, която е изключително уязвима."

Как да се предпазим - директорът на Националния център по заразни и паразитни болести даде няколко съвета.

"Маските са едно от най-силните ни оръжия, неслучайно в ковид време бяха дори задължителни, но за всеки, който си пази здравето, е силно препоръчително, особено в градския транспорт, на всякакви събирания. По-важното, разбира се, този, който е със симптоми - той да носи маска, защото така ще предпази хората, но това е нещо, което не зависи пряко от нас, ако не сме болни, но това, което зависи от нас, е да сложим маска. Не е грозно, не е неприлично, а е много важно. Маската предпазва не само от грипни вируси, предпазва от цялата група вируси, които доказва в Националния център, защото да, в момента грипният вирус е водещ, но така на второ място е коронавируса, рино- и бокавируси, т.е. слава Богу вируси, които причиняват възпаление на горните дихателни пътища, т.е. хрема, но е така силно препоръчително да не започваме сезона със заболяване от сега, така че след това да сме още по-податливи на следващите вируси, а максимално да задържим здравото си състояние, да преминем следващите два месеца. Така че това е едната страна да носим маска, а другата да се погрижим нашата имунна система да няма така дефицити, които бихме могли да попълним. Тук става дума за някои микроелементи, като цинк и селен, да кажеме, като витамин D, който е важен, витамин C. Трябва да знаем, че по правило витамин D при липсата на слънцегреене отвън е ниска при всички хора, а това създава почва за развитие на инфекции."

За хората, които след прекарано заболяване продължават да си "влачат" с месеци хрема, кашлица или други неразположения, проф. Христова каза:

"Това става първо, защото трябва да си останат вкъщи и хубаво да се излекуват. Не на крак и не за ден и за два, а да си останат, така че напълно да се възстановят. Работата зове, обаче имаме отговорност към собствения си организъм. Той да се оправи и към околните да не ги заразим. Тоест и вкъщи дори да сме, да се изолираме, да не заразяваме хора. Предвид стреса на работното място, ние сме увлечени в работата си и просто не усещаме, но е много полезно да си останем вкъщи, за да може организмът, цялата сила, която има, да отиде именно за това вътрешно възстановяване."

Да не се самолекуваме, призова специалистът, а да потърсим лекарска помощ, за да бъде назначена правилната терапия.

