Протестът в София през репортерския поглед на БНТ

Антиправителственият протест в София беше отразен от четирима репортери и голям екип оператори от БНТ снощи. Хронологията и обобщението на протеста направи в ефира на "Денят започва" репортерът Милена Кирова.
"Организаторите на протеста си бяха поставили амбициозната задача това да е най-масовият протест в най-новата ни история. И май постигнаха тази своя цел. На терен бяхме четирима репортери. Аз, Виктор Борисов, Виолета Русенова и Алекс Христов, който шестваше със студентите от Софийския университет. Петима оператори и два дрона. И това, което можем да кажем, е, действително, че цялото пространство от Министерския съвет, Народното събрание, площада пред президентството, БНБ до историческата сграда на Народното събрание беше пълно с хора. Три огромни видеостени, една сцена и много послания се чуха на този протест. Това е краткото обобщение на това, на което станахме свидетели с нощи."
По отношение на организацията на МВР - репортерът на БНТ коментира:
"Вчера между другото, се чуха послания от протестиращите "ами ето, че може". Отново бяха изградени КПП-та, на които се проверяваха хора, които изглеждат съмнително, защото и миналият път си говорехме, те са познати на полицията. По-късно, когато МВР дадоха и брифинг, стана ясно, че отново е имало агитки. Окачествиха ги точно като агитки и като локали. Непрекъснато се проверяваха хора и на случаен принцип, и съмнителни. В крайна сметка беше открит цял арсенал от опасни предмети. Бомбички, пиратки, ножове, включително боксове. Отново маски, отново ръкавици, отново очила, очевидно подготвени да се предпазват от полицията и да скрият лицата си. Но този път протестът протече изключително мирно и в момента, в който се появи и най-малката информация, че такива хора са се слели с протестиращите, организаторите се качиха на сцената и в 21 часа и 20 минути обявиха край на протеста и призоваха хората съвсем спокойно, бавно да се изтеглят от площада. Така че на практика, въпреки опитите отново група момчета с качулки да откраднат протеста, този път не успяха и този път посланията на протеста се чуха."