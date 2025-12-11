БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протестът в София през репортерския поглед на БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Антиправителственият протест в София беше отразен от четирима репортери и голям екип оператори от БНТ снощи. Хронологията и обобщението на протеста направи в ефира на "Денят започва" репортерът Милена Кирова.

"Организаторите на протеста си бяха поставили амбициозната задача това да е най-масовият протест в най-новата ни история. И май постигнаха тази своя цел. На терен бяхме четирима репортери. Аз, Виктор Борисов, Виолета Русенова и Алекс Христов, който шестваше със студентите от Софийския университет. Петима оператори и два дрона. И това, което можем да кажем, е, действително, че цялото пространство от Министерския съвет, Народното събрание, площада пред президентството, БНБ до историческата сграда на Народното събрание беше пълно с хора. Три огромни видеостени, една сцена и много послания се чуха на този протест. Това е краткото обобщение на това, на което станахме свидетели с нощи."

По отношение на организацията на МВР - репортерът на БНТ коментира:

"Вчера между другото, се чуха послания от протестиращите "ами ето, че може". Отново бяха изградени КПП-та, на които се проверяваха хора, които изглеждат съмнително, защото и миналият път си говорехме, те са познати на полицията. По-късно, когато МВР дадоха и брифинг, стана ясно, че отново е имало агитки. Окачествиха ги точно като агитки и като локали. Непрекъснато се проверяваха хора и на случаен принцип, и съмнителни. В крайна сметка беше открит цял арсенал от опасни предмети. Бомбички, пиратки, ножове, включително боксове. Отново маски, отново ръкавици, отново очила, очевидно подготвени да се предпазват от полицията и да скрият лицата си. Но този път протестът протече изключително мирно и в момента, в който се появи и най-малката информация, че такива хора са се слели с протестиращите, организаторите се качиха на сцената и в 21 часа и 20 минути обявиха край на протеста и призоваха хората съвсем спокойно, бавно да се изтеглят от площада. Така че на практика, въпреки опитите отново група момчета с качулки да откраднат протеста, този път не успяха и този път посланията на протеста се чуха."

#София #репортерски поглед #протест

Последвайте ни

ТОП 24

След протеста в София - напрежение по улиците на града
1
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
2
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
3
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
5
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
6
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Регионални

И протестите в Пловдив преминаха спокойно и без напрежение
И протестите в Пловдив преминаха спокойно и без напрежение
Протести за оставка на правителството имаше в много градове от страната Протести за оставка на правителството имаше в много градове от страната
Чете се за: 00:22 мин.
10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО) 10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи
Чете се за: 03:17 мин.
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Депутатите ще гласуват вота на недоверие Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
СДВР: Опит за провокации край е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Протести за оставка на правителството имаше в много градове от...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Топло и слънчево време в четвъртък
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ