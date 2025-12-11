Протестът в София през репортерския поглед на БНТ

Антиправителственият протест в София беше отразен от четирима репортери и голям екип оператори от БНТ снощи. Хронологията и обобщението на протеста направи в ефира на "Денят започва" репортерът Милена Кирова.

"Организаторите на протеста си бяха поставили амбициозната задача това да е най-масовият протест в най-новата ни история. И май постигнаха тази своя цел. На терен бяхме четирима репортери. Аз, Виктор Борисов, Виолета Русенова и Алекс Христов, който шестваше със студентите от Софийския университет. Петима оператори и два дрона. И това, което можем да кажем, е, действително, че цялото пространство от Министерския съвет, Народното събрание, площада пред президентството, БНБ до историческата сграда на Народното събрание беше пълно с хора. Три огромни видеостени, една сцена и много послания се чуха на този протест. Това е краткото обобщение на това, на което станахме свидетели с нощи."

По отношение на организацията на МВР - репортерът на БНТ коментира: