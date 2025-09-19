БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от изгоряла дървесина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

В тази сума не се включват разходите, които са направили всички институции, които участваха в потушаването на пожара

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази година лятото не се размина без много продължителни и на многобройни горски пожари. Огромни територии бяха опожарени.

Петко Ангелов, началник отдел "Опазване на горски територии и ловно стопанство" - ЮЗ Държавно предприятие, обясни, че щетите възлизат на над 16 милиона лева.

"Изчислената сума е около 16 милиона само загуби от изгоряла дървесина. В тази цифра не включваме разходите, които са направили всички институции, които участваха в потушаването на пожара. Техниката, която е участвала там, също не е остойностена. Ако сложим и цифрата, която ни трябва за възстановяване на този пожар, за залесяване и прибиране на дървесината, която е изгоряла, сумата става огромна. Това е за сметка на обществото. Гората е обществена. Тя не се използва само за икономическите функции, които изпълнява, но има и екологични и социални функции. тя е дом на животни, използваме я за нашите разходки и отдих през почивните дни. Всичко това към момента е безвъзратно загубено в Западен Пирин и предстои много работа за възстановяването. Ще са нужни поне 4-5 десетилетия, за да се възобнови гората," каза Петко Ангелов.

Вижте целия разговор във видеото

#Пирин #пожари #щети

Последвайте ни

ТОП 24

Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
1
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
4
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна...
Камера за скорост на тераса?
5
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването
Чете се за: 02:47 мин.
Допълнителни автопатрули и мотопатрул ще контролират очаквания сериозен трафик по пътя към Гърция Допълнителни автопатрули и мотопатрул ще контролират очаквания сериозен трафик по пътя към Гърция
Чете се за: 01:47 мин.
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта на 12-годишното момиче Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта на 12-годишното момиче
Чете се за: 00:55 мин.
Очаква се сериозен трафик по пътя за Гърция в почивните дни Очаква се сериозен трафик по пътя за Гърция в почивните дни
Чете се за: 00:37 мин.
След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от изгоряла дървесина Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от изгоряла дървесина
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Допълнителни автопатрули и мотопатрул ще контролират очаквания...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
КНСБ ще представи данни за цената на малката потребителска кошница...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След махането на Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ