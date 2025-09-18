БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Над 17 000 декара са засегнатите площи

два самолета два хеликоптера гасят огнената стихия пирин снимки
Снимка: Архив
Слушай новината

Щетите след пожара в Пирин, който пламна на 25 юли, се оценяват на над 16 милиона лева, съобщават от Югозаподното държавно предприятие.

Изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра. 1345 души с 443 автомобила са участвали в гасенето на пожара, продължил повече от месец.

Най-много – 23 120 декара - е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7457 декара е широколистната и 3960 декара е смесената гора.

Безвъзвратно загубени са 17 519 декара гора, опустошена от върхов пожар. Предстои усвояване на опожарената дървесина,почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по ествествен начин.

#пожарите в страната #Пирин #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
4
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
5
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами
Чете се за: 02:47 мин.
Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"? Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"?
Чете се за: 01:02 мин.
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма
Чете се за: 02:17 мин.
Кебапчета, ракия и незаконни сондажи за вода: Кметът на село Огняново бил бит - хотелиерът "с пръст не го бил докоснал" Кебапчета, ракия и незаконни сондажи за вода: Кметът на село Огняново бил бит - хотелиерът "с пръст не го бил докоснал"
Чете се за: 02:45 мин.
Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ