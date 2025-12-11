Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд

Софийски градски съд остави окончателно в ареста четирима от задържаните след протеста срещу правителството на 1 декември. Жулиен Желязков, Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков и Мартин Иванов са обвинени в хулигански прояви - хвърляне на пиротехнически средства, както и на стъклена бутилка към полицейски служители в нощна на протеста.

Свидетелите Кирил Петров и Калоян Димитров, служители на Столичната дирекция на вътрешните работи, са казали, че са видели група от шест-седем души, които са хвърляли бомбички към сградата на Министерския съвет и съответно срещу полицаите пред нея. Те се сливали с тълпата и били без маски, но когато ги хвърляли, излизали напред и слагали маските. След като групичката си е тръгнала, полицаите ги проследили, като запомнили как изглеждат. Впоследствие те били задържани.

Съдът посочи, че събраните до момента доказателства са достатъчни и отбеляза свидетелските показания на двама полицаи, които били на протеста на 1 декември, според които трима от задържаните са свалили маските си и са влезли в словесен конфликт с част от гражданите на площада. При задържаните са открити и маски. Освен това съдът посочи още, че не е налице реална опасност четиримата да се укрият, но има опасност същите да извършат друго престъпление. Освен това бе посочено, че деянието от тях е било извършено при многохиляден протест на граждани, които са изразявали своите искания по демократичен начин, като това е застрашило сигурността на полицейските служители, както и на гражданите.

Иван Първанов, защитникът на Жулиен Желязков, отбеляза, че на този ранен етап от разследването не са събрани достатъчно доказателства за вероятни хулигански действия от негова страна. Той отбеляза думите на двамата свидетели - полицейските служители, които са отбелязали, че той е хвърлил бутилка, а след това е напуснал територията на протеста, без да извърши други опасни действия. Описа го като „добър и спокоен човек, без агресия, който е завършил готварство и в момента това работи“. Първанов поиска мярката за неотклонение да се промени в парична гаранция.

Ивета Кръстева, адвокат на обвиняемите Лъчезар Тулешков и Кристиян Йончев, обясни пред съда, че спрямо двамата не е налице укриване. Защитникът отбеляза още, че и двамата работят и към момента няма данни да се обоснове реално предположение, че са извършили престъпление по хулигански подбуди. Кръстева поиска от съда промяна на мярката с по-лека.

Иван Златков, защитник на Мартин Иванов, отбеляза, че няма основание клиентът му да се укрие, като подчерта, че той е неосъждан, с чисто съдебно минало. Златков посочи още, че не са взети натривки, тъй като обвиненията са за хвърляне на пиротехнически средства по полицейски служители. „Липсват видео материали, които да докажат, че Мартин Иванов е участвал в тези действия“, каза Златков, като поиска от съда спрямо клиента му да не се вземе никаква мярка, а ако такава се вземе, то тя да бъде подписка или парична гаранция.

Прокурорът по делото поиска СГС да потвърди първоначалните мерки за неотклонение „задържане под стража“, като отбеляза, че извършеното от четиримата младежи е „проява на дързост“. Държавното обвинение посочи още, че първоинстанционният съдебен състав е направил обстоен анализ по събраните до момента доказателства, като са приложени и показанията на двамата свидетели – служителите на полицията. „От материалите по делото става ясно, че група лица, част от която са били обвиняемите, са присъствали на протеста не, за да участват в него, а да го компрометират същия“, отбеляза още държавното обвинение.