Инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, излизат от ареста срещу парични гаранции

Съдът пусна под парични гаранции отстранените инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

В крайна сметка съдът пусна под парична гаранция от 5 000 лева и 3 000 лева двамата мъже. Сумите са в зависимост от доходите на семействата им.

Георги Георгиев и Борис Борисов бяха арестувани на 26 септември, след като са поискали подкуп от трима от шофьорите на Роби Уилямс и дори ги придружили до най-близкия банкомат, за да изтеглят пари.