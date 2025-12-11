БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, излизат от ареста срещу парични гаранции

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, излизат от ареста срещу парични гаранции
Съдът пусна под парични гаранции отстранените инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

В крайна сметка съдът пусна под парична гаранция от 5 000 лева и 3 000 лева двамата мъже. Сумите са в зависимост от доходите на семействата им.

Георги Георгиев и Борис Борисов бяха арестувани на 26 септември, след като са поискали подкуп от трима от шофьорите на Роби Уилямс и дори ги придружили до най-близкия банкомат, за да изтеглят пари.

