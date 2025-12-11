БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Увеличиха от 5000 лв на 50 000 лв гаранцията на шофьора, блъснал полицай на Околовръстното

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест

Тричленен състав на Апелативен съд – София измени размера на наложената мярка за неотклонение на шофьора, обвинен, че по непредпазливост е причинил катастрофа, при която загина полицай. Гаранцията е увеличена от 5 000 лв. на 50 000 лв.

Съдът се съгласява с приетото от първоинстанционния съд наличие на обосновано предположение, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, както и с липсата на риск от укриване и риск от извършване на престъпление. Предвид обаче тежестта на извършеното деяние и с оглед възпрепятстване на действия, които могат да засегнат обективния характер на събирането на доказателства от страна на обвиняемото лице, увеличи размерът на взетата парична гаранция.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

