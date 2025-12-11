НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка

"Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент. Предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена. Ние както заявихме чуваме гласа на гражданите", заяви премиерът Росен Желязков.

По думите му това е протест за ценности и поведение, а не е социален. "Протестът беше срещу арогантност. Не е социален протест, протест за политики, за поведение, за отношение", каза Желязков.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е сред тях", заяви премиерът.

"Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Росен Желязков".

"Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков. По думите му това е настоящият момент за оставката.

"България да бъде част от евродържавите, за които вековете са показали, че могат да изградят Европейски съюз. Да завършим цикъла на европейското ни членство с еврозоната. Обещахме макроикономическа стабилност и го постигнахме, небивал ръст в приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет на социалната защита за предстоящата 2026 - увеличаване на покупателната способност. Не може да бъде докрай обяснено или опонентите не пожелаха да го разберат", коментира Росен Желязков.

По думите му оттук напред предстои голямо предизвикателство.

"Няма да позволи правителството да преведе страната по един спокоен път. Но това сякаш гражданите го оставят на заден план", каза още премиерът.

Отбеляза, че протестите трябва да излъчат какъв трябва да е профилът на управлението след изборите през 2026 г .