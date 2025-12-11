БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 03:00 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът "Желязков" подаде оставка
В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Запази

Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата, коментира премиерът

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

"Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент. Предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена. Ние както заявихме чуваме гласа на гражданите", заяви премиерът Росен Желязков.

По думите му това е протест за ценности и поведение, а не е социален. "Протестът беше срещу арогантност. Не е социален протест, протест за политики, за поведение, за отношение", каза Желязков.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е сред тях", заяви премиерът.

"Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Росен Желязков".

"Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков. По думите му това е настоящият момент за оставката.

"България да бъде част от евродържавите, за които вековете са показали, че могат да изградят Европейски съюз. Да завършим цикъла на европейското ни членство с еврозоната. Обещахме макроикономическа стабилност и го постигнахме, небивал ръст в приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет на социалната защита за предстоящата 2026 - увеличаване на покупателната способност. Не може да бъде докрай обяснено или опонентите не пожелаха да го разберат", коментира Росен Желязков.

По думите му оттук напред предстои голямо предизвикателство.

"Няма да позволи правителството да преведе страната по един спокоен път. Но това сякаш гражданите го оставят на заден план", каза още премиерът.

Отбеляза, че протестите трябва да излъчат какъв трябва да е профилът на управлението след изборите през 2026 г .

"Да го адресират към лидерите на протеста, за да заявят визията си за турбулентните месеци. Ако парламентът не приеме до края на месеца бюджета ще внесе и удължителен бюджет", каза още Росен Желязков.

#Росен Желязков #протести #оставка

Водещи новини

НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен НА ЖИВО: Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ