ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"

Карина Караньотова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Обвиняеми са д-р Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновски

Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Снимка: БТА/Архив
След почти 8-часово заседание Софийският районен съд остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски.

Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му.

Според прокуратурата, момчето е принуждавано да употребява и наркотици. Четвъртият от секс аферата беше освободен срещу подписка, но заради нарушаване на мярката от петък е арестуван.

