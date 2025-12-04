БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 01:25 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч

Съдът го пусна под гаранция от 5000 лева

шофьорът ударил полицейска кола северната тангента карал 149
Снимка: Катастрофи в София/Фейсбук
Слушай новината

Пускат под гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник. При катастрофата загина полицай.

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста. Според държавното обвинение на свобода има опасност мъжът да извърши друго престъпление.

В съдебната зала стана ясно, че Мирослав Василев е карал със 149 километра в час. Имал е общо 6 пътни нарушения. Едно от тях е за превишена скорост.

Защитата на Василев поиска да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление.

Пред съда Василев заяви, че осъзнава какво е направил. Съдът прецени, че няма опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5000 лева. Даде срок от 10 дни за внасяне на сумата.

Решението може да бъде обжалвано.

