СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи

Проверени са 10 заложни къщи в крайни квартали на столицата, засега няма арестувани
Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи - това обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов след акция на отряд "Кобра".
Проверени са 10 заложни къщи, главно в крайни квартали и 43-ма служители, 34 от които са криминално проявени. Засега няма арестувани.
От полицията имали информация, че преди протеста на 1 декември се набирали хора, които са длъжници на такива къщи и срещу малка финансова облага или опрощаване на дългове, собствениците на тези заложни къщи ги карат да вършат действия- в случая вандализъм по време на протеста.
Сред задържаните по време протеста е имало и такива лица. Повечето проверени заложни къщи са на лихвар номер едно Иво Пифа, потвърдиха от полицията.
Любомир Николов, директор на СДВР: "Тези финансови къщи, които сме селектирали генерират една престъпност, тъй като клиентите на тези къщи са или наркозависими лица или хазартнозависими, впоследствие с тяхната задлъжнялост стават зависими. Селектирахме лица, които считаме за организатори на групи за утрешния протест. Силно се надявам да сме ги възпрели, защото нашето мото е не да агресираме срещу протестиращите, а с нашите способи тези лица да не достигнат до протеста."