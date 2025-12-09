СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи

Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи - това обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов след акция на отряд "Кобра".

Проверени са 10 заложни къщи, главно в крайни квартали и 43-ма служители, 34 от които са криминално проявени. Засега няма арестувани.

От полицията имали информация, че преди протеста на 1 декември се набирали хора, които са длъжници на такива къщи и срещу малка финансова облага или опрощаване на дългове, собствениците на тези заложни къщи ги карат да вършат действия- в случая вандализъм по време на протеста.

Сред задържаните по време протеста е имало и такива лица. Повечето проверени заложни къщи са на лихвар номер едно Иво Пифа, потвърдиха от полицията.