БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

Проверките на полицията се извършват заради съмнения за финансиране на провокатори

мвр атакува финансови заложни къщи софия снимки
Слушай новината

МВР влезе във финансови къщи, които предлагат бързи кредити и в заложни къщи, научи "По света и у нас".

Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици.

Проверяват се редица подобни фирми в югозападните квартали на София. По наша информация отряд "Кобра" е влязъл в офис за бързи кредити.

По-късно днес се очаква директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов да даде повече информация за провеждащата се специализирана полицейска операция на територията на столицата.

снимки: Карина Караньотова, БНТ

#финансови услуги #акция на МВР #провокатори #заложни къщи

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
2
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
5
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
6
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът осъди Веско Вълчинов на доживотен затвор за убийството на Кристиян Пеев
Съдът осъди Веско Вълчинов на доживотен затвор за убийството на Кристиян Пеев
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
5915
Чете се за: 01:45 мин.
Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски
Чете се за: 00:50 мин.
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви? Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон" за камиони до 20:00 часа Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон" за камиони до 20:00 часа
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г. Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Признание за БНТ от Сдружението на испаноговорящите журналисти
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
От семейството на Любослав Пенев благодариха за подкрепата
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ