МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)

Проверките на полицията се извършват заради съмнения за финансиране на провокатори
МВР влезе във финансови къщи, които предлагат бързи кредити и в заложни къщи, научи "По света и у нас".
Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици.
Проверяват се редица подобни фирми в югозападните квартали на София. По наша информация отряд "Кобра" е влязъл в офис за бързи кредити.
По-късно днес се очаква директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов да даде повече информация за провеждащата се специализирана полицейска операция на територията на столицата.
снимки: Карина Караньотова, БНТ