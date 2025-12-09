МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)

МВР влезе във финансови къщи, които предлагат бързи кредити и в заложни къщи, научи "По света и у нас".

Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици.

Проверяват се редица подобни фирми в югозападните квартали на София. По наша информация отряд "Кобра" е влязъл в офис за бързи кредити.

По-късно днес се очаква директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов да даде повече информация за провеждащата се специализирана полицейска операция на територията на столицата.

снимки: Карина Караньотова, БНТ