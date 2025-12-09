БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Ботевград забрани демонстрация в подкрепа на кабинета

За 18:00 часа беше насрочен протест на "ДПС - Ново начало" в подкрепа на кабинета в Ботевград. Кметът на града обаче забрани демонстрацията.

Минути след 18.00 в градския парк на Ботевград е абсолютно спокойно и няма нито протестиращи, нито такива, които да протестират срещу протестиращите в подкрепа на кабинета на Росен Желязков.

Кметът Иван Гавалюгов издаде заповед, с която да забрани протеста. Според данните, с които той разполагал, в града щели да се съберат да протестират хора, които не са от Ботевград, а са от други населени места.

Иван Гавалюгов, кмет на Ботевград: "Основният мотив, както и законът допуска като валиден законов аргумент е невъзможност да бъде осигурен и гарантиран обществения ред в населеното място. Тъй като в деня, в който се разбра, че ще има такова събитие в Ботевград и най-вече, че участващите в него ще са гостуващи протестиращи , а не местно население, се надигна сериозна вълна от недоволство, откровено възмущение, прераснало в открити призиви и създаване на организация за контрапротест или дори за някакви сблъсъци."

Вижте прякото включване на Иво Никодимов

