"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града

В 24 града "ДПС - Ново начало" тази вечер организира протести в подкрепа на правителството. Поддръжници и симпатизанти на движението ще изразят одобрението си за кабинета с митинги под наслов - „Не на омразата“.

Едно от местата, където демонстрация е заявена като мирен протест, е Кърджали. Събралите се хора застават под мотото "Не на омразата" - думи, които произнесе преди няколко дни в парламента лидерът на партията Делян Пеевски след една словесна престрелка с Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Хората казват, че се опасяват напрежението от политическата сцена да не се пренесе в ежедневието им, да рефлектира върху толерантните етически отношения и да доведе до дестабилизация и хаос и затова застават зад искания за стабилно държавно управление, което решава проблеми. Управление, което се интересува от развитието на страната, да няма безредие, да няма тревоги. Хората, събрали се тук, изпълват площад "Освобождение". Има много плакати "Не на омразата", много знамена на ДПС, националният трибагетник, знамето на Европейския съюз.

