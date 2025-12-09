БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В Кърджали демонстрацията протича мирно

В 24 града "ДПС - Ново начало" тази вечер организира протести в подкрепа на правителството. Поддръжници и симпатизанти на движението ще изразят одобрението си за кабинета с митинги под наслов - „Не на омразата“.

Едно от местата, където демонстрация е заявена като мирен протест, е Кърджали. Събралите се хора застават под мотото "Не на омразата" - думи, които произнесе преди няколко дни в парламента лидерът на партията Делян Пеевски след една словесна престрелка с Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Хората казват, че се опасяват напрежението от политическата сцена да не се пренесе в ежедневието им, да рефлектира върху толерантните етически отношения и да доведе до дестабилизация и хаос и затова застават зад искания за стабилно държавно управление, което решава проблеми. Управление, което се интересува от развитието на страната, да няма безредие, да няма тревоги. Хората, събрали се тук, изпълват площад "Освобождение". Има много плакати "Не на омразата", много знамена на ДПС, националният трибагетник, знамето на Европейския съюз.

Вижте прякото включване на Димитър Димитров.

#подкрепа на кабинета #"Не на омразата" #"ДПС - Ново начало" #Кърджали #протести

Родопската тестолинейка стана на 80 години (СНИМКИ и ВИДЕО)
Родопската тестолинейка стана на 80 години (СНИМКИ и ВИДЕО)
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон" за камиони до 20:00 часа
Чете се за: 00:32 мин.
Вместо "Магазин за хората" разкриват щандове с продукти с ниски цени в търговската мрежа в Пловдив
Чете се за: 02:25 мин.
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край Ахтопол
Чете се за: 03:17 мин.
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.

На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зони и такси за паркиране – как в съседните страни се справят...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон"...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
