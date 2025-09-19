БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Плевен е годна за пиене, показаха проверките на РЗИ

від БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Няма повишена заболеваемост въпреки режима на водоснабдяване

Снимка: Архив/БГНЕС
Пробите показват, че питейната вода в Плевен отговаря на здравните изисквания, съобщиха в "Денят започва" от РЗИ. Няма повишена заболеваемост въпреки режима на водоснабдяване. Заради въведения режим на водата в Плевен всяка седмица РЗИ прави и проверки за качество на питейната вода.

„Резултатите от лабораторните анализи показват, че водата на град Плевен е годна за питейно-битови нужди и няма риск за здравето на потребителите. Няма и завишаване на чревната заболеваемост. За целия период, откакто е въведен режим на водоснабдяване, имаме само две жалби на граждани. Извършили сме лабораторни анализи на водата в домовете и там тя съответства на здравните изисквания“, обясни директорът на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Плевен, д-р Ани Симеонова.

Тя обясни, че е организиран учестен мониторинг – взимат се един път седмично проби от 10-те контролни пункта в населеното място. По предписание на РЗИ – Плевен учестен мониторинг извършва и ВиК – Плевен.

„10 пункта са контролните, допълнително от наша страна се извършва контрол и в 5-те болници и големи награди, плюс детски учебни заведения и детска млечна кухня.“

Тя обясни и какво точно се изследва:

„Изследват се показателите по група от Наредба 9. Те са групирани като органолептични, химични и микробиологични. Органолептиката включва мътност, цвят, вкус и мирис. Изследва се активна реакция, амоний, нитрати, електропроводимост, остатъчен хлор и микробиологичните показатели.“

По думите ѝ от РЗИ – Плевен са взели проби от сондажа в помпена станция при село Ясен.

„Пробите показват, че водата в сондажа в помпена станция съответства на здравните изисквания с много добри качества.“

БНТ: Тоест можем ли да кажем, че тя е годна и може да бъде допусната във водопреносната мрежа на Плевен?

Водата съответства на Наредба 9 и мнението на здравната инспекция е, че може да бъде допусната за потребителите“, обясни д-р Симеонова.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

