След вота на недоверие: Борисов и Пеевски в задочен спор в парламента

Напрежение между Борисов и Певски в кулоарите на парламента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува вчерашното изявление на председателя на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че е единствен гаранат за стабилонстта на кабинета. В дебата се вкючиха и други партии.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, на ИТН, на БСП. Никой от нас няма право да говори „аз“. „Аз съм гарант“, „от мен зависи“, защото всеки от нас може да го каже. Критика към Делян Пеевски, да! Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, започва да става, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив".

ДелянПеевски – председател на ДПС-НН: "Г-н Борисов, най-важното днес е да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Аз имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша. Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че "ДПС – Ново начало" е единствената партия, която всеки ден е за хората. Очаква същото от другите, така че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо!? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия и никой не е по-готов в момента от мен за избори. Но избори няма да има!"

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, ПП-ДБ: „Тази сутришната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин. Вие знаете, България има трима премиери – един номинален, един, на когото много му се иска и един, който е истинският пример. Първо излезе премиер №2, недоволен от премиер №3, но едновременно с това изрази недоволство от премиер №1. След това излезе премиер №3. Той каза, че е недоволен от премиер №2 и недоволен от премиер №1. Вие знаете, че премиер №3 е истинският премиер, голямото „Д“. Не само това. Той обясни и даде ясно да се разбере, че се обажда на всеки един от министрите в ясна комуникация с тях. Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите, възлага им задачи и има изисквания към тях. Очакваме от кабинета „Голямото Д“ да получим отговори от тези министри – колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което той им се обажда.“

Николай Денков, Продължаваме промяната, ПП-ДБ: „Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество близо 20 години, колкото и да си мислите, че ще управлявате още дълго. Историческото ви време изтича. Вашата стабилност може да се закрепи само по един начин – с жесток терор, основан на лъжи и репресии.“

Петър Петров, "Възраждане": „За никого вече не е тайна, че това правителство се ръководи всъщност от „Ново начало“ и Делян Пеевски. Ръководи се от „Ново начало“ и това мнозинство в пленарната зала, когато тази ПГ на „Ново начало“ упражнява влияние и върху голяма част от ПГ на ГЕРБ.“

Ивелин Михайлов – председател на „Величие“: „Аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза – мълчи! И върви, нареди на министър-председателя еди какво си. Или Делян Пеевски раздава заповеди вече и на Бойко Борисов, скастри го публично.“