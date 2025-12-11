Мият допълнително улиците в София заради превишение на фините прахови частици

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпратени са препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината

мият допълнително улиците софия заради превишение фините прахови частици
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Столичната община разпореди допълнително миене на улиците заради отчетени превишения на фините прахови частици. Мярката е част от постоянните усилия на общината за ограничаване на вторичното замърсяване, причинено от натрупаните прах и отпадъци по пътната мрежа, съобщават от пресцентъра на Общината.

Днес са отчетени превишения в нормите на концентрация на ФПЧ във въздуха при две станции на територията на София.

Столичната община е изпратила актуална информация и конкретни препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината.

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. голям ринг.

Столичната община призовава гражданите за отговорно поведение и спазване на препоръките за намаляване на замърсяването, включително ограничаване на използването на лични автомобили и избягване на горенето на некачествени горива.

