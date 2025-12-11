БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Подари книга за Коледа": Кампания в подкрепа на възрастните хора на Драматичен театър - Пловдив

Кампания в подкрепа на възрастните хора започва Драматичният театър в Пловдив.

От днес до 22 декември във фоайето на театъра ще се събират книги, които ще им бъдат дарени по време на празничните дни. Партньор на инициативата е Българският червен кръст. БНТ-Пловдив също се включи в каузата с произведения на български автори.

С кампанията „Подари книга за Коледа“ и с премиерата на спектакъла „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“, днес театърът в Пловдив отбелязва и годишнина от създаването си.

Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър - Пловдив: "Днес е рожденият ден на театъра, навършваме 144 години и по случай празника ние решихме да празнуваме не само с премиерно представление, но и с една инициатива, която всъщност носи добрина, а именно да даряваме книги на хора, които в най-светлите празници понякога прекарват вечерта сами."

Кръстю Кръстев- арт директор на Драматичен театър - Пловдив: "Искаме да подарим тази вечер един невероятен спектакъл поетичен, за душата на пловдивската публика, това е "Влюбеният дирижабъл“- режисьор е Диана Добрева, по драматургичния материал на Александър Секулов, това е със стиховете на уникални български поети."

