На първо четене в парламента: Депутатите гласуват промени в Закона за статистиката

Промени в Закона за статистиката предстои да обсъдят на първо четене днес депутатите. Измененията предвиждат председателят и заместник-председателите на Националния статистически институт да се избират от парламента, вместо както е досега от Министерския съвет.

Вносители на предложението са ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица" и ИТН. А в мотивите му се посочва, че с промяната ще се гарантира независимостта на националния статистически орган на държавата. Промените предвиждат още мандатът на сегашното ръководствпо да бъде прекратен и до месец парламентът да избере ново.

Точката беше заложената като първа в дневния ред, но депутатите решиха да разгледат преди това на второ четене промени в закона за ограничаване изменението на климата. Заради включването на новата точка депутатите удължиха заседанието си до изчерпването на законодателната част, след което ще има тричасов парламентарен контрол.