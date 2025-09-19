БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Няма да има ограничение за домашната ракия и вино, увери премиерът

Снимка: БТА
Слушай новината

Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение. Гласуването вчера даде отговор на въпроса има или няма доверие в правителството и се ползваме с такова. Това коментира премиерът Росен Желязков по повод вчерашния вот на недоверие и политическото напрежение днес в парламента.

"Вчера с гласуването в парламента, правителството получи ново доверие. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", коментира той.

Благодари на всички партии, които подкрепиха правителството, включително и на "ДПС - Ново начало".

"Макар да не са част от коалицията, подкрепят правителството и ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството“, каза той.

По думите му в дебата по вота, са се чули аргументи, които са казвани и преди.

"Най-вече не чухме по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България. Разбрахме, като че ли политическата класа търси разрешение на политически въпроси не в парламента, а на улицата, правосъдието трябва да се раздава не в съдебната зала, а някъде другаде, че институциите не си взаимодействат. Това чухме. Картината е друга – имаме нужда от стабилност, за да може да адресираме проблемите там, където им е мястото в рамките на конституционно установения ред", заяви премиерът.

На въпрос отчитат ли се министрите от кабинета му на Делян Пеевски Желязков обясни, че не знае по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС.

"А и не виждам някакъв проблем в това да общуват, с която и да е група в парламента, независимо дали е в управлението, независимо дали е в управлението или опозицията", коментира Желязков.

Той припомни, че у нас разделението на властите е базирано на принципа взаимен контрол и баланс, част от това е и парламентарният контрол.

В Созопол Желязков коментира и публикуваните за обществено обсъждане промени, които въвеждат ограничение на количеството за произвеждане на домашна ракия и вино на домакинство.

"Категорично това няма да стане – това, че отново МЗХ публикува несъгласувано за обществено обсъждане текстове, които не са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката и е ясно, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства, ме накара вчера да наредя на министър Тахов да свали това нещо от обществено обсъждане. Това е посегателство върху изконен бит на българина, така че е недопустимо и няма да се случи."

Министър-председателят, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдаваха учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участваха четири кораба и над 70 служители на дирекцията.

#Росен Желязков

