Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време

Оставката на правителството беше въпрос на време. Това коментира председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в предаването "Панорама".

По думите му последиците от масовите протести и оставката на правителството са били логична реакция на недоволството на гражданите.

„Тя беше логична след като Борисов първо каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя един огромен протест в София и в 20 града в страната. Оттам нататък беше ясно, че протестът, който поиска оставката на правителството, ще доведе до оставката на правителството. Беше въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация.“

Василев коментира и обвиненията, че по този начин се отпушва хаос.