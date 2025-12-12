БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
асен василев оставката правителството беше въпрос време
Слушай новината

Оставката на правителството беше въпрос на време. Това коментира председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в предаването "Панорама".

По думите му последиците от масовите протести и оставката на правителството са били логична реакция на недоволството на гражданите.

„Тя беше логична след като Борисов първо каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя един огромен протест в София и в 20 града в страната. Оттам нататък беше ясно, че протестът, който поиска оставката на правителството, ще доведе до оставката на правителството. Беше въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация.“

Василев коментира и обвиненията, че по този начин се отпушва хаос.

„Реално нито аз, нито колегите от ПП-ДБ сме под илюзия, че всички хора на площада са там заради нас. Тези хора са на площада, защото не искат модела на управление на Борисов и Пеевски да продължи. Този модел на управление сме го гледали дълго време. Моделът, в който институциите чакат по телефона указания. Това е моделът, в който един обикновен депутат, какъвто е г-н Борисов, разпорежда на премиера какво да прави и премиерът го слуша, което е още по-лошо.“

#оставка на кабинета "Желязков" #ПП-ДБ #Асен Василев #бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
1
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
2
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
3
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
4
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
5
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
6
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: Политика

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Министерството на външните работи изразява подкрепа към позицията на Германия за хибридните действия на Русия Министерството на външните работи изразява подкрепа към позицията на Германия за хибридните действия на Русия
Чете се за: 01:02 мин.
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите
Чете се за: 02:50 мин.
Гроздан Караджов сигнализира ЕК и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница Гроздан Караджов сигнализира ЕК и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница
Чете се за: 01:52 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР) Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв. "Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руската централна банка заведе дело срещу “Юроклиър”
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ