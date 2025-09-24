БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна

В щаба на новия национален селекционер като помощник-треньори влизат Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а наставник на вратарите ще бъде Николай Чавдаров.

Александър Димитров
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Новият национален селекционер на България Александър Димитров благодари за гласуваното му доверие и сподели, че основната цел пред него ще бъде да изгради „сплотен колектив с добри взаимоотношения“. Специалистът заменя на поста Илиан Илиев, който напусна в началото на месеца след загубите от Испания и Грузия в световни квалификации.

„Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС за гласуваното ми доверие да поема мъжкия национален отбор на България. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България“, коментира Димитров след назначаването си за нов селекционер.

Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция”, добави новият селекционер.

В щаба на Димитров като помощник-треньори влизат Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а наставник на вратарите ще бъде Николай Чавдаров.

Димитров ще бъде официално представен пред медиите утре.

