Буркина Фасо стигна до второто място в група "Е" след успех над Судан

Буркина Фасо победи Судан с 2:0 в мач от последния 3-и кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. И двата отбора продължават към елиминациите на турнира.

Футболистите на Брама Траоре откриха резултата на стадион "Мохамед V" в Казабланка в 16-ата минута. Ласина Траоре засече с глава центриране във вратарското поле на Стефан Азиз Ки.

Седем минути по-късно играчите на Джеймс Квеси Апия получиха дузпа, след намесата на ВАР, за нарушение на Ерве Кофи срещу Ал Гозоли Нух. обаче не уцели вратата при изпълнението от бялата точка.

Символичните гости подпечатаха успеха си пет минути преди края на редовното време. Резервата Данго Уатара изведе Арсен Куаси сам срещу вратаря и защитникът не сгреши.

Буркина Фасо завърши на второ място в класирането с актив 6 пункта, докато Судан е трети в подреждането на група "Е" с 3 точки. Судан също продължава напред в турнира, като един от четирите най-добри трети отбори.

В другия мач, игран по същото време, Алжир победи Екваториална Гвинея с 3:1.