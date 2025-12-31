Алжир спечели групата си след успех над Екваториална Гвинея

Алжир победи Екваториална Гвинея с : в мач от последния 3-и кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Победителите отбелязаха головете си през първите 32 минути на срещата.

Символичните гости откриха резултата на стадион "Принс Мулай Хасан" в Рабат в 19-ата минута. Зинедин Белаид засече с глава центриране от корнер на Анис Хадж Муса.

Възпитаниците на Владимир Петкович удвоиха преднината си в 25-ата минута. Фарес Шаиби проби в наказателното поле и се разписа с плътен шут.

Футболистите в бяло подпечатаха успеха си още в 32-ата минута с трети гол. Ибрахим Маза засече с глава центриране на Анис Хадж Муса.

След почивката играчите на Жуан Миша Обианг Бикого намалиха изоставането си. Емилио Нсуе бе точен с плътен изстрел извън пеналтерията.

Фарес Шаиби можеше да направи успеха на тима си още по-изразителен, но стреля в напречната греда в 63-ата минута.

Алжир спечели група "Е", като оглави класирането с пълен актив от 9 точки. Екваториална Гвинея отпадна от турнира без нито една спечелена точка.

В другия мач, игран по същото време Буркина Фасо победи Судан с 2:0.