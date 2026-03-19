Пер-Матиас Хьогмо: Започваме да се подобряваме в атака

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е доволен от факта, че възпитаниците му играят все по-ефективно в преден план.
Доказателство за това е победата с 5:1 в гостуването на Спартак Варна.
„Смятам, че влязохме добре в мача днес и че контролирахме добре мача през първата част. Вкарахме този важен гол на Ивайло Чочев, след това беше червеният картон и съобщението, което аз предадох на играчите на полувремето, е да излязат и да продължат със същия ритъм, същото темпо и същия интензитет и вкарахме три много красиви гола“, сподели той след срещата.
В последните два мача разградчани отбелязаха осем попадения - пет срещу Спартак Варна и три срещу ЦСКА.
„Искам да кажа, че ние започнахме да се подобряваме в атака, вкарахме осем гола в последните два мача. Както казах, единственото нещо, което можем да направим, е да се развиваме индивидуално и като отбор. Сега е много хубаво, че имаме малко повече време между мачовете, за да можем да тренираме повече интензитет и в атака, а също така да изградим връзки в последната третина.“