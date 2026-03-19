Пер-Матиас Хьогмо: Започваме да се подобряваме в атака

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е доволен от факта, че възпитаниците му играят все по-ефективно в преден план.

Доказателство за това е победата с 5:1 в гостуването на Спартак Варна.

„Смятам, че влязохме добре в мача днес и че контролирахме добре мача през първата част. Вкарахме този важен гол на Ивайло Чочев, след това беше червеният картон и съобщението, което аз предадох на играчите на полувремето, е да излязат и да продължат със същия ритъм, същото темпо и същия интензитет и вкарахме три много красиви гола“, сподели той след срещата.

В последните два мача разградчани отбелязаха осем попадения - пет срещу Спартак Варна и три срещу ЦСКА.