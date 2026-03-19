Първо занимание за Локомотив на терените в "Тракия"

Историческо първо занимание за представителния отбор на Локомотив на терените в „Тракия“.



Точно в 12:00 часа Душан Косич изведе своите възпитаници за тренировка. Тя премина в отлично настроение и с висока интензивност, като играчите имаха възможност да се докоснат до новата база и да усетят качеството на тревното покритие.



Заниманието приключи с бърз турнир по джитбол, който бе спечелен от Александър Александров, Жоел Цварц и Каталин Иту.