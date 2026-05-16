Фалшив сигнал за бомба съпътства "Вечното дерби"

Без сериозни нарушения премина "Вечното дерби" между Левски и ЦСКА в София. "Сините" спечелиха с 2:0, а мачът беше предшестван от сигнал за взривно устройство на стадион "Васил Левски".

След щателна проверка такова не е открито, но е иззето сериозно количество пиротехника, неясно как оказало се на стадиона, както и четири червени димки, които е трябвало да бъдат задействани дистанционно.

БНТ стана свидетел на обезвреждането на едно от другите две такива устройства, скрити в журналистическата ложа. Едното от тях успя да се възпламени, но без да пострадат хора.

