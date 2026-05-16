Кристиан Димитров: Всеки мач излизаме за победа и не подценяваме никого

Един от лидерите на Левски – Кристиан Димитров, беше много доволен след успеха с 2:0 над ЦСКА в последното Вечно дерби за сезона.

Той призна, че в отбора все още не са говорили за предстоящата почивка.

„Всеки мач излизаме за победа, без значни дали е ЦСКА или друг тим от елита. Не подценяваме никого, играем дисциплинирано срещу всеки съперник. Нека първо свърши шампионата, после искам да направим добра подготовка и да се подготвим за първенството и Европа“, започна Димитров.

За столичани предстои двубой с ЦСКА 1948.

„Още не сме говорили за почивка и програма, тепърва предстои. Искам да се насладим на днешната победа, а след това ще се подготвим и за последния мач от сезона, както го правим за всеки един двубой“, завърши Димитров.