Александър Александров: Изиграхме най-силния мач под мое ръководство

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров определи успеха над Лудогорец като най-добрия мач на столичани, под негово ръководство.

"Червените" постигнаха минимален успех с 1:0 с гол на Лаша Двали в 96-ата минута.

"Изиграхме най-силния мач под мое ръководство. Футболът е нещо уникално, има драма. Търсихме гола до последно. Тръгнахме добре първите 25 минути, но след това дадохме инициативата на Лудогорец. Направихме смени на почивката, променихме схемата и надиграхме тотално Лудогорец", сподели той след срешата.

Настваникът иска възпитаниците му да оставят зад гърба си успеха над разградчани и да мислят за предстоящото.