Александър Александров: Изиграхме най-силния мач под мое ръководство

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров определи успеха над Лудогорец като най-добрия мач на столичани, под негово ръководство.
"Червените" постигнаха минимален успех с 1:0 с гол на Лаша Двали в 96-ата минута.
"Изиграхме най-силния мач под мое ръководство. Футболът е нещо уникално, има драма. Търсихме гола до последно. Тръгнахме добре първите 25 минути, но след това дадохме инициативата на Лудогорец. Направихме смени на почивката, променихме схемата и надиграхме тотално Лудогорец", сподели той след срешата.
Настваникът иска възпитаниците му да оставят зад гърба си успеха над разградчани и да мислят за предстоящото.
"Имаме сили да играем добър футбол и да се надиграваме с най-добрите. Твърдя, че сме един от най-добрите отбор с някои от най-добрите футболисти. Доказахме го и днес. Трябва да забравим този мач, да не изпадаме в еуфория. Ще работим по същия начин, сякаш ще има още много мачове. Ще опитаме де вземем и последния ни двубой", допълни бившият играч на клуба.