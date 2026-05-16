Даниел Боримиров: Можеше да постигнем по-убедителен успех над ЦСКА

Левски можеше да постигне още по-убедителна победа срещу ЦСКА в мача между двата отбора от предпоследния кръг на българското първенство по футбол, заяви изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров.

Той също така гарантира, че отборът ще играе на пълни обороти и в последния си мач.

"Доволни сме от победата. Не помня отборът на ЦСКА да имаше удар във вратата и можеше резултатът да бъде по-убедителен", заяви изпълнителният директор на Левски.

Шампионите имат само един мач до края на сезона и той е гостуване срещу ЦСКА 1948, който в момента заема второто място с две точки пред Лудогорец и три пред ЦСКА. Боримиров гарантира пред медиите, че "сините" ще подходят също толкова отговорно, колкото и днес.

"Както виждате, ние играем с мотивация във всеки един мач", каза още той.

През лятото Левски ще играе в Шампионската лига по футбол и феновете очакват нови футболисти, но ще разберат имената им едва след подпис.

"Когато има нещо подписано, ще го разберете от нашия сайт. Още не е отворил трансферният прозорец", допълни бившият футболист на столичани.