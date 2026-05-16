БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След късен трилър: ЦСКА 1948 подчини Лудогорец и докосва Европа

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Отборът от Бистрица удари по самочувствието на разградчани и протегна ръка към среброто в Първа лига.

цска 1948 лудогорец първа лига плейофи
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 изкова ценен успех в Първа лига и мечтае все по-силно за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. Съставът на Александър Александров надви Лудогорец с 1:0 в мач от 35-ия кръг от плейофите.

На стадион "Витоша" в герой за победителите се превърна Лаша Двали, който реализира в дълбокото добавено време и нанесе тежък удар по самочувствието на момчетата на Пер-Матиас Хьогмо. Така отборът от Бистрица направи важна стъпка към спечелването на среброто в родния елит. Разградчани доиграха срещата с човек по-малко, тъй като в края Сон бе изгонен след втори жълт картон.

Победителите заемат второто място във временното класиране с 66 точки. От своя страна "орлите" се намират на третата позиция с 64. На 25 май (понеделник) ЦСКА 1948 ще приеме Левски, а Лудогорец ще домакинства на ЦСКА.

Отборът от Бистрица бе по-активен в началото, когато бяха близо до голови положения, които завършиха без удар. Първият шут дойде в 13-та минута, като тогава Петър Витанов стреля от дъгата и не порази вратата на Хендрик Бонман. Последваха още възможности за отбора от Бистрица, но те не бяха чисто голови.

В 18-та минута гостите стигнаха до първа опасност. Бърнард Текпетей преодоля Петър Маринов и стреля, а Лаша Давали изби почти от голлинията.

Домакинският отбор отново се активизира, като Диало и Борислав Цонев разиграха, но последният не успя да нанесе хубав завършващ удар в посока вратата на Бонман. След това Текпетей стреля във външната част на домакинската врата.

Петър Станич като по чудо не вкара за разградчани, опитвайки малко изненадващ удар, но Маринов бе на мястото си и изби над напречната врата.

Стартът на второто полувреме бе лишен от положения пред двете врати.

Едва в 62-та минута Фредерик Масиел се озова сам срещу Бонман след пас с глава на Атанас Илиев, като не успя да преодолее германския страж.

След това Давали се намеси във важен момент при удар на Ерик Маркус, запазвайки суха мрежата на отбора от Бистрица. В 84-та минута Масиел центрира, а Илиев шутира, но Бонман демонстрира рефлекс и също запази мрежата суха.

Мачът придоби драматична развръзка в добавеното време, когато „орлите“ останаха с човек по-малко, тъй като Сон си изкара втори жълт картон и респективно червен.

В шестата минута от допълнителното време отборът от Бистрица успя да измъкне успеха. Педро Нереси изчисти, а Цонев игра с топката, която попадна в крака на Лаша Двали, който матира Бонман.

Свързани статии:

Първа лига: ЦСКА 1948 - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА 1948 - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Отборът от Бистрица излъга разградчани в края.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
1
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
2
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
4
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
5
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
DARA във фокуса на световните медии
6
DARA във фокуса на световните медии

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Още от: Футбол

Фалшив сигнал за бомба съпътства "Вечното дерби"
Фалшив сигнал за бомба съпътства "Вечното дерби"
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 5 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 5
Чете се за: 00:35 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Черно море (ГАЛЕРИЯ) 4:0 Първа лига: Ботев Пловдив - Черно море (ГАЛЕРИЯ) 4:0
Щутгарт се завърна в Шампионска лига, Хайденхайм и Санкт Паули изпаднаха от Бундеслигата Щутгарт се завърна в Шампионска лига, Хайденхайм и Санкт Паули изпаднаха от Бундеслигата
Чете се за: 01:40 мин.
Кристиан Димитров: Всеки мач излизаме за победа и не подценяваме никого Кристиан Димитров: Всеки мач излизаме за победа и не подценяваме никого
Чете се за: 01:02 мин.
Георги Костадинов: Левски игра с голямо настроение и завърши сезона прекрасно Георги Костадинов: Левски игра с голямо настроение и завърши сезона прекрасно
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравко Марков: Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно Здравко Марков: Искаме да свалим цените и смятаме, че това е възможно
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
DARA във фокуса на световните медии
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ