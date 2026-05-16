След късен трилър: ЦСКА 1948 подчини Лудогорец и докосва Европа

ЦСКА 1948 изкова ценен успех в Първа лига и мечтае все по-силно за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. Съставът на Александър Александров надви Лудогорец с 1:0 в мач от 35-ия кръг от плейофите.

На стадион "Витоша" в герой за победителите се превърна Лаша Двали, който реализира в дълбокото добавено време и нанесе тежък удар по самочувствието на момчетата на Пер-Матиас Хьогмо. Така отборът от Бистрица направи важна стъпка към спечелването на среброто в родния елит. Разградчани доиграха срещата с човек по-малко, тъй като в края Сон бе изгонен след втори жълт картон.

Победителите заемат второто място във временното класиране с 66 точки. От своя страна "орлите" се намират на третата позиция с 64. На 25 май (понеделник) ЦСКА 1948 ще приеме Левски, а Лудогорец ще домакинства на ЦСКА.

Отборът от Бистрица бе по-активен в началото, когато бяха близо до голови положения, които завършиха без удар. Първият шут дойде в 13-та минута, като тогава Петър Витанов стреля от дъгата и не порази вратата на Хендрик Бонман. Последваха още възможности за отбора от Бистрица, но те не бяха чисто голови.

В 18-та минута гостите стигнаха до първа опасност. Бърнард Текпетей преодоля Петър Маринов и стреля, а Лаша Давали изби почти от голлинията.

Домакинският отбор отново се активизира, като Диало и Борислав Цонев разиграха, но последният не успя да нанесе хубав завършващ удар в посока вратата на Бонман. След това Текпетей стреля във външната част на домакинската врата.

Петър Станич като по чудо не вкара за разградчани, опитвайки малко изненадващ удар, но Маринов бе на мястото си и изби над напречната врата.

Стартът на второто полувреме бе лишен от положения пред двете врати.

Едва в 62-та минута Фредерик Масиел се озова сам срещу Бонман след пас с глава на Атанас Илиев, като не успя да преодолее германския страж.

След това Давали се намеси във важен момент при удар на Ерик Маркус, запазвайки суха мрежата на отбора от Бистрица. В 84-та минута Масиел центрира, а Илиев шутира, но Бонман демонстрира рефлекс и също запази мрежата суха.

Мачът придоби драматична развръзка в добавеното време, когато „орлите“ останаха с човек по-малко, тъй като Сон си изкара втори жълт картон и респективно червен.

В шестата минута от допълнителното време отборът от Бистрица успя да измъкне успеха. Педро Нереси изчисти, а Цонев игра с топката, която попадна в крака на Лаша Двали, който матира Бонман.