Христо Янев: Нищо фатално не се е случило

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев загатна, че отборът е играл в дербито с Левски с мисъл за предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив в сряда.

"Червените" загубиха с 0:2 от големия съперник Левски, като поражението остави ЦСКА на четвъртото място в класирането на Първа лига.

"Не влязохме добре в мача. След това се опитахме да имаме контрол и да създадем ситуации, не се получиха. Вторият гол ни сломи. Но това не е нещо фатално, ние имаме цел и се борим за нея“, коментира Христо Янев.

Специалистът отчете, че това е най-трудната програма на ЦСКА в последните 15 години и форматът трябва да се промени.

„Това е най-тежката програма на ЦСКА в последните 15 години. Трябва да направим всичко по силите си за това, което зависи от нас - да победим в сряда и да играем в Европа. Важното е да се възстановим психически и да бъдем концентрирани за мача. Ако трябва да избирам днес да паднем и да спечелим в сряда, предпочитам този вариант. Случило се е, че загубихме днес, поздравявам Левски. Трябва да хвърлим цялата си енергия в сряда“, завърши Янев.