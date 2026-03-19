С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Националите по футбол се събират на лагер в неделя

Спорт
В понеделник националният тим ще отпътува за столицата на Индонезия – Джакарта.

александър димитров искам всички момчета лидери
Снимка: startphoto.bg
Мъжкият национален отбор на България по футбол ще се събере на лагер в неделя, 22 март, за да започне подготовката си за участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия. По-късно същия ден играчите и треньорският щаб ще уважат церемонията “Футболист на годината”. След нейния край националният селекционер Александър Димитров ще застане пред медиите.

В понеделник, 23 март, националният тим ще отпътува за столицата на Индонезия – Джакарта, с чартърен полет, който по програма трябва да излети в 20:00 ч. от летище “Васил Левски” – София.

Националният отбор ще започне участието си в турнира FIFA Series 2026 с мач срещу Соломоновите острови в петък сутрин, 27 март, от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно). Този двубой, както и следващият от надпреварата с родно участие ще бъдат излъчени пряко в ефира на БНТ3.

Сблъсъкът със Соломоновите острови ще се играе на стадион “Гелора Бунг Карно” в Джакарта, чийто капацитет е 77 000 места, като именно на тази арена ще се състоят всичките четири срещи от надпреварата.

По-късно същия ден от 15:00 ч. българско време (20:00 ч. местно) е и двубоят между домакините от Индонезия и селекцията на Сейнт Китс и Невис.

Турнирът ще продължи с още два мача в понеделник, 30 март. В първия от тях в 11:30 ч. българско време (15:30 ч. местно; Индонезия не преминава към лятно часово време в края на март) ще се срещнат загубилите отбори в първите две срещи, играни на 27 март, а във втория ще играят съответно победителите. Своеобразният финал на надпреварата ще се състои на 30 март от 16:00 ч. българско време (20:00 ч. местно).

Веднага след втория си мач на индонезийска земя националният отбор ще отпътува обратно за България с чартърен полет.

