Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
България ще играе срещу Соломоновите острови на FIFA Series в Индонезия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Снимка: БТА
Националният отбор на България ще участва в международния приятелски турнир FIFA Series 2026, който ще се проведе в края на март в Индонезия.

В турнира ще се включат отбори от различни части на света. Освен България, ще играят още домакините от Индонезия, Соломоновите острови и островната държава Сейнт Китс и Невис.

Индонезия е една от деветте държави, които ще бъдат домакини на мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет. Българският отбор ще изиграе две срещи, като подробности за съперниците и датите ще бъдат обявени по-късно.

България вече има опит в турнира. През 2024 година националите участваха в първото издание на FIFA Series в Баку, където победиха Танзания и завършиха наравно с Азербайджан.

