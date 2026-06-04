Андриан Краев: По-добри сме от Молдова и трябва да го покажем на терена

Националът Андриан Краев демонстрира самочувствие преди приятелския мач на България срещу Молдова, като заяви, че "лъвовете" разполагат с по-качествен състав и трябва да го докажат на терена.

Полузащитникът на израелския Апоел Тел Авив призна, че той и съотборниците му не са особено запознати с отбора на Молдова, но са направили необходимия анализ преди двубоя на стадион „Зимбру“ в Кишинев.

"Да бъда честен, не знам много за отбора на Молдова. Не знаем и генерално в отбора. Запознахме се доколкото може, изгледахме видеа и ги анализирахме. Надявам се да победим и мисля, че сме по-добър отбор от тях и се надявам да го покажем на терена“, коментира Краев.

Халфът, който донесе победата на България над Люксембург в предишното издание на Лигата на нациите, не скри желанието си отново да бъде решаващ, но постави колективния успех на първо място.

"Всеки иска да вкара гол, но по-важното е да победим“, заяви той.

Краев направи и кратка равносметка на сезона си в Израел, който определи като труден, но успешен. Неговият Апоел Тел Авив си осигури участие в европейските клубни турнири за първи път от 12 години.

"Беше труден, но емоционален сезон за мене в Израел. Накрая изиграхме 10 мача за 20 дни, но завършихме много добре. За първи път от 12 години спечелихме квота за Европа, а догодина ще имаме и по-високи цели“, каза още българският национал.

Контролата между Молдова и България е последна проверка за селекцията на Александър Димитров преди старта на новото издание на Лигата на нациите през септември. Двубоят ще бъде излъчен на живо по БНТ 3 и на нашия сайт от 20:00, като студийната програма започва 30 минути преди първия съдийски сигнал.