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Александър Димитров: Молдова няма победа от година и половина

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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Селекционерът на България сподели очакванията си за приятелския мач с Молдова, който ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
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България ще се опита да спечели утрешната контролна среща с Молдова, която се оказва и последната проверка за „лъвовете“ преди старта на УЕФА Лига на нациите през есента. Поражението от Черна гора на 1-и юни прекъсна макар и малка, но положителна серия. Селекционерът на българския национален тим Александър Димитров на пресконференцията в Кишинев днес преди утрешния двубой очерта някои тактически задачи, които ще постави.

Мачът е на 5-и юни, петък, от 20:30 часа на стадион „Зимбру“ в Кишинев и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК.

„За мен е удоволствие да се върна в Молдова. Преди 6 години бях с младежите тук и излязохме с положителен резултат – спечелихме с 2:0. Такава е и целта утре да спечелим“, започна Димитров.

След отпадането на Никола Илиев, който се контузи в срещата с Черна гора, по всяка вероятност няма да бъде използван и Теодор Иванов. Младият централен бранител почти сигурно няма да играе, но утре все пак ще му направят тест, за да се установи състоянието му.

След това беше попитан дали може да има нотка на подценяване, тъй като Молдова от година и половина няма победа.

„Има една древна притча, която казва: „Няма да е все така“. И съм сигурен, че това се отнася и за отбора на Молдова. И се надявам утре да не е срещу нас тяхната първа. След три поредни победи дойде мача с Черна гора. Ден по-късно анализът винаги е по-обективен. И ние анализирахме причините – отправихме цели 9 удара от противниковото наказателно поле. Ние не успяхме да уцелим мрежата. Негативното е, че не можем да завършваме усилията. Най-трудно е да излезеш в наказателното поле и да стреляш от там“, допълни наставникът.

Селекционерът отличи дисциплината и отдадеността на играчите в края на сезона.

„Също така сме видели в детайли и беговата дейност, особено в зони 4 и 5, там също отстъпвахме. Представили сме това пред играчите, надявам се да подобрим беговата работа. Да, знаем, че сме в края на сезона. Искам да благодаря на играчите за влагането. Поведението им от второто полувреме срещу Черна гора показва, че приемат отговорността, а не мислят за ваканцията си, от която и те имат нужда“, добави Димитров.

След това той говори и за промените в състава и тактиката утре.

„Ще имаме промени относно схемата на игра в защитата заради атаката, която изграждат домакините. Те владеят топката в атака в ромб. Ще се съобразим с това нещо, не можем да правим експерименти. Ситуациите налагат промени. Искаме да изградим ядро - вратар, двойка централни защитници, халфове, нападател, които да не ги променяме всеки мач. Но това не се случва по обективни причини, което затруднява изграждането на облика на отбора. Но не се получава, защото постоянно имаме контузени, болни и липсващи играчи", заяви Александър Димитров в Кишинев.

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#Александър Димитров

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