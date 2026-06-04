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Ламин Ямал отново е най-скъпият футболист в света

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Спорт
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Международният център за спортни изследвания във футбола оцени звездата на Барселона на над 358 милиона евро, а Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе допълват челната тройка

ламин ямал отново скъпият футболист света
Снимка: БГНЕС
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Полузащитникът на Барселона Ламин Ямал за втора поредна година оглави класацията на Международния център за спортни изследвания във футбола (CIES) за най-скъп футболист в света.

Според последното изследване на организацията трансферната стойност на испанския национал е оценена на 358,1 милиона евро. Второто място е заето от нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, чиято цена е изчислена на 227,3 милиона евро, докато третата позиция е за звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе със стойност от 165,7 милиона евро.

Макар оценката му да е по-ниска спрямо миналата година, когато бе определен на 402,3 милиона евро, Ямал запазва убедително лидерството си в световната ранглиста. През 2025 година зад него отново беше Холанд, а третото място заемаше Джуд Белингам, който сега не намира място сред първите десет.

Едва 18-годишен, Ямал продължава стремителното си развитие в Барселона. Юношата на каталунския клуб е неизменна част от първия отбор от 2023 година насам, а през настоящия сезон има 24 гола и 18 асистенции в 45 мача във всички турнири.

С екипа на Барселона той вече е спечелил две титли в Ла Лига, две Суперкупи на Испания и Купата на краля, утвърждавайки се като една от водещите фигури в европейския футбол.

Впечатляващо е и представянето му с националния отбор на Испания. След дебюта си през 2023 година Ямал е записал 25 мача, шест гола и 12 асистенции, като беше част от състава, триумфирал на Евро 2024 и достигнал до финала в Лигата на нациите година по-късно.

#Ламин Ямал #Национален отбор на Испания по футбол

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