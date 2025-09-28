Роби Уилямс поздрави волейболистите ни за успеха им

Популярният британски изпълнител Роби Уилямс поздрави българските национали по волейбол за спечелените сребърни медали от Световното първенство във Филипините.

Звездата отправи поздравленията си от сцената на концерта си на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Шоуто в София е част от световното турне на Роби Уилямс, което започна през май в Единбург и промотира новия му албум „Britpop“, очакван да излезе след две седмици. Това е второто гостуване на певеца у нас – преди десет години той пя пред 35 хиляди души в Бургас.

Снимки: БТА