БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Волейболът окупира Топ 10 за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Четирима волейболисти намериха място в класацията.

титлата факт волейболните националки покориха световния връх
Снимка: en.volleyballworld.com
Слушай новината

Четирима представители на волейбола намериха място сред 10-те най-добри млади спортисти (U19) на България за 2025 година, информираха организаторите.

Това стана ясно след изчисляване на резултатите от гласуването на спортните журналисти в 14-ото издание на анкетата, организирана от специализирания уебсайт за детско-юношески спорт Viasport.bg.

В допитването се включиха 132-ма представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 години, четири отбора и петима треньори на подрастващи.

Церемонията по награждаване ще се проведе на 10 януари 2026 година в театралната зала на Частно международно училище „Свети Георги“ в София.

„Златната десетка“ по азбучен ред:

Александър Василев (тенис)
Валентина Георгиева (спортна гимнастика)
Виктория Нинова (волейбол)
Димана Иванова (волейбол)
Иван Иванов (тенис)
Калина Венева (волейбол)
Малена Замфирова (сноуборд)
Никола Цолов (автомобилизъм)
Симеон Николов (волейбол)
Християн Касабов (лека атлетика)

Топ 3 при отборите по азбучен ред:

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки
Национален отбор по волейбол, девойки под 19 години
Национален отбор по волейбол, юноши под 19 години

Топ 3 при треньорите по азбучен ред:

Атанас Петров (волейбол)
Кристина Илиева (художествена гимнастика)
Мирослав Живков (волейбол)

#Най-добър млад спортист на България за 2025 година

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Волейбол

Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица
Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13 Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13
Чете се за: 01:07 мин.
ВК ЦСКА привлече Спас Байрев ВК ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 01:17 мин.
Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите Националите по волейбол до 18 години победиха Гърция на старта на евроквалификациите
Чете се за: 01:45 мин.
Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ