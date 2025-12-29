Мачът между България и Полша от Евроволей 2026 е разпродаден

По-малко от година преди старта на европейското първенство по волейбол за мъже, София вече усеща пулса на големия форум. Зала "Арена 8888" в София ще бъде дом на българския национален отбор, а интересът от страна на феновете ясно показва, че волейболното лято на 2026 г. ще започне с пълни трибуни и истинска атмосфера на европейски шампионат.

Показателен за това е фактът, че билетите за двубоя България – Полша вече са напълно разпродадени. Срещата срещу един от традиционните фаворити в европейския и световния волейбол предизвика огромен интерес още в първите дни на продажбите - ясен знак за очакванията и доверието на публиката към националния отбор.

Следващият мач, който се очертава като особено търсен, е срещата с Португалия - съперник с възходящо развитие и стил, който обещава динамичен и атрактивен волейбол. Интересът към този двубой нараства, а наличните билети постепенно намаляват.

Не по-малко внимание привлича и откриващият мач на европейското първенство - България срещу Северна Македония. Първият съдийски сигнал на шампионата, домакинската атмосфера и желанието за силен старт превръщат тази среща в една от ключовите за феновете, които искат да бъдат част от началото на Евроволей 2026 в София.