Мачът между България и Полша от Евроволей 2026 е разпродаден

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Интересът към турнира е голям и продължава да расте.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: startphoto.bg
По-малко от година преди старта на европейското първенство по волейбол за мъже, София вече усеща пулса на големия форум. Зала "Арена 8888" в София ще бъде дом на българския национален отбор, а интересът от страна на феновете ясно показва, че волейболното лято на 2026 г. ще започне с пълни трибуни и истинска атмосфера на европейски шампионат.

Показателен за това е фактът, че билетите за двубоя България – Полша вече са напълно разпродадени. Срещата срещу един от традиционните фаворити в европейския и световния волейбол предизвика огромен интерес още в първите дни на продажбите - ясен знак за очакванията и доверието на публиката към националния отбор.

Следващият мач, който се очертава като особено търсен, е срещата с Португалия - съперник с възходящо развитие и стил, който обещава динамичен и атрактивен волейбол. Интересът към този двубой нараства, а наличните билети постепенно намаляват.

Не по-малко внимание привлича и откриващият мач на европейското първенство - България срещу Северна Македония. Първият съдийски сигнал на шампионата, домакинската атмосфера и желанието за силен старт превръщат тази среща в една от ключовите за феновете, които искат да бъдат част от началото на Евроволей 2026 в София.

#Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Евроволей 2026 за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

