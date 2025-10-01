Хуманитарната флотилия за Газа е обградена от израелски военни кораби

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа тази вечер заявиха, че са "обградени от израелски военни кораби" и че основните плавателни съдове са прехванати, предаде Франс прес, позовавайки се на поредица публикации в "Инстаграм".

"Военните кораби напредват, за да прехванат флотилията, която е само на 81 морски мили от Газа", съобщи в изявление магребската секция на флотилията "Глоубъл Сумуд".

Френският политик Мари Месмьо и френско-палестинският депутат в Европейския парламент Рима Хасам заявиха, че техните плавателни съдове вече са прехванати.