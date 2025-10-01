"Довиждане, моя скъпа Газа": Ще отхвърли ли Хамас плана на Тръм за мир?

Все още няма отговор от Хамас на американското предложение за мир в Газа. Според различни източници палестинското радикално движение продължава да разглежда плана на Доналд Тръмп. Израел пък продължава офанзивата си в Газа и отправи последно предупреждение към жителите на града да напуснат, ако не искат да бъдат сметнати за терористи.

Израелските сили са открили оръжия и друго оборудване на Хамас в рамките на операция в сърцето на Газа. В съобщението на израелската армия се допълва, че през последните 24 часа командоси са започнали мащабна операция, част от втората фаза за поемането на контрол над гада. Израелският министър на отбраната Израел Кац отправи последно предупреждение към местните жители.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел:

"Това е последната възможност за жителите на Газа, които искат, да се изтеглят на юг и да оставят изолирани терористите от Хамас в града, където те ще се сблъскат с пълна сила с продължаващите операции на израелските сили. Тези, които останат в Газа, ще бъдат разглеждани като терористи или поддръжници на тероризма".

Израелската армия е прекъснала последния път, по който от юг може да се стигне до Газа на север. Някои от жителите на града отказват да го напуснат, за други това е поредното преместване заради бойните действия.

"Ще ми липсва, защото имам хубави спомени със съседите, обичам много някои хора. Довиждане, моя скъпа Газа".

Все още няма официален отговор от Хамас за мирния план на Тръмп. Според палестински източници, цитирани от АФП, групировката иска промяна на някои от точките, особено в частта за разоръжаването на палестинското движение. Освен това Хамас иска международни гаранции, че Израел ще се изтегли напълно от ивицата Газа. Хамас е казал, че има нужда от три или четири дни, за да даде отговор. Такъв срок даде по-рано президентът на Съединените щати. Доналд Тръмп предупреди, че Хамас рискува "да плати в ада", ако не приеме предложението.



Според източник, запознат с преговорния процес в Катар, Хамас се колебае между два варианта - да даде пълното си одобрение или да се съгласи условно и да поиска сериозни разяснения по клаузите, към които има сериозни резерви.