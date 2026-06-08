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Учени заснеха рядък панголин след години търсене

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учени заснеха рядък панголин години търсене
Снимка: БТА
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Учени за първи път заснеха критично застрашен китайски панголин в Източен Непал. Това е добра новина за природозащитниците, които се опитват да опазят един от най-застрашените бозайници в света.

Панголините са нощни животни, покрити с твърди люспи. Те са застрашени от изчезване заради бракониерство, незаконна търговия и унищожаване на естествените им местообитания.

За да проверят дали видът живее в района, изследователи поставили камери със сензори за движение в малка свещена гора в Непал. Още през втората нощ камерите заснели рядкото животно.

Откритието показва, че дори малки зелени пространства в близост до населени места могат да бъдат важен дом за редки животински видове.

Според учените присъствието на панголина в тази гора подчертава колко важни са усилията за опазване на природата и местните традиции, които помагат за защитата на дивите животни.

Откритието дава надежда, че този рядък вид все още може да бъде съхранен за бъдещите поколения.

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