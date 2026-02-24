БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Кристиано Роналдо към Линдзи Вон: Легендите винаги се изправят

Кристиано Роналдо към Линдзи Вон: Легендите винаги се изправят
Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо изпрати силно и вдъхновяващо послание до ски легендата Линдзи Вон, след тежкия ѝ инцидент на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026.

Американката пострада сериозно по време на спускането на 8 февруари и не успя да завърши състезанието. След тежкото падане тя беше евакуирана с хеликоптер, претърпя пет операции и вече е изписана от болницата.

Роналдо я окуражи с коментар под нейна публикация в социалните мрежи:
„Шампионите се определят не само от победите, а от моментите, в които отказват да се откажат. Легендите винаги се изправят.“

Посланието бързо събра хиляди реакции, а фенове от цял свят изразиха подкрепа и надежда за пълно възстановяване на една от най-успешните скиорки в историята.

